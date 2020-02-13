Над Москвой прогремел салют в честь 75-летия освобождения Будапешта

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Свыше трех тысяч фейерверков раскрасили небо Москвы в четверг в честь 75-й годовщины освобождения Будапешта от германских войск, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Салют на Поклонной горе провели военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Для этого были использованы самоходные пусковые салютные установки калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля "КамАЗ".

"В небо Москвы были выпущены свыше 3 тыс. фейерверочных изделий более 50 видов: "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысили в диаметре 300 м", - сообщили в пресс-службе.

Звуковое сопровождение салюта обеспечила батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, которая произвела 24 залпа.

29 октября 1944 года началась Будапештская стратегическая наступательная операция, в ходе которой войска 2-го и 3-го Украинских фронтов должны были совместными действиями окружить германскую группировку. С конца декабря 1944 года по 18 января 1945 года соединения 18-го гвардейского и 30-го стрелковых корпусов успешно атаковали районы Пешта (восточная часть венгерской столицы) и овладели ими. 13 февраля 1945 года штурм города завершился победой Красной армии и полным разгромом будапештской группировки противника.