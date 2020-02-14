В Москве представят пластический спектакль "Русская муза Сальвадора Дали"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Премьера пластического спектакля "Русская муза Сальвадора Дали" пройдет в пятницу в московском концертном зале "Градский Холл". Возлюбленную знаменитого художника - Галу (Елену Дьяконову) - сыграет ведущая артистка театра Романа Виктюка, балерина Большого театра Анна Нахапетова.

"Гала - победоносная богиня, женщина-праздник, увлекший в омут безумия ни одного гения. Мужчинам просто хотелось быть с ней рядом, и они считали ее королевой. Она была единственной любовью, музой и самым большим безумием Сальвадора Дали. Для меня огромная честь и колоссальная ответственность стать на сцене Русской музой великого художника", - поделилась с ТАСС Нахапетова.

По ее словам, во время работы над ролью она опиралась на документальные и художественные источники. "Хотелось в каждом жесте, в каждой позе показать силу, страсть и магнетизм этой женщины", - сказала она. Партнером артистки на сцене стал актер театра и кино Айдар Шарафетдин. Артист воплотит на сцене образ Сальвадора Дали. Продюсер спектакля - Ярослав Шадрин.

Руководителем проекта и хореографом выступила Анна Верде. "Сальвадор Дали отождествлял себя с сюрреализмом, и этому представлению соответствовала вся его жизнь - от манеры поведения, мышления, эмоциональности и экспрессивности до сознательного отказа от стереотипов. Конечно, в постановке присутствуют некоторые черты, характерные для этого направления в живописи: фантасмагоричность некоторых образов, совмещение сна и реальности, передача смыслов через символы, свободные сочетания, а также резкая смена формы и настроения", - рассказала она ТАСС.

Верде отметила, что в постановке представлена полувековая история взаимоотношений Галы и Дали, с момента их первой встречи вплоть до смерти музы. "Дали и Гала - история длинною в жизнь, которую, как мне кажется, не стоит дробить на отдельные периоды. Для многих имя гения сюрреализма тесно связано с именем Гала", - сказала хореограф.

Как рассказали в пресс-службе проекта, спектакль будет предварять специальная программа - лекция о взаимоотношениях Сальвадора Дали и Галы, которую прочитает коллекционер и владелец самого большого в России собрания работ Дали Александр Шадрин.