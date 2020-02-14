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Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Москве в пятницу

Температура воздуха составит 2 градуса тепла, ночью опустится до минус 3

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и местами небольшие осадки в пятницу, 14 февраля. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве ожидается от нуля до 2 градусов тепла, в ночь на субботу похолодает до минус 3 градусов.

В Подмосковье термометры покажут от минус 2 до 3 градусов тепла, ночью температура опустится до минус 6.

Юго-западный и западный ветер, скорость которого не превысит 10 м/с.

"Местами небольшие осадки. Местами гололедица", - говорится в сообщении. Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Москве и Подмосковье до 12:00 субботы.

Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.

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