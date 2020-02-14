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Более 500 пар поженятся в День всех влюбленных в Москве

Праздничную программу подготовили на площадках 14 ЗАГСов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Праздничная программа к 14 февраля подготовлена в 24 ЗАГСах Москвы, всего в городе в этот день зарегистрируют брак более 500 пар, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

"В День святого Валентина, 14 февраля, более 500 пар зарегистрируют брак. Для молодоженов и тех, кто только решил подать заявление, в 24 ЗАГСах подготовили праздничную программу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во Дворце бракосочетания на ВДНХ для пар подготовили лотерею, участники которой смогут выиграть поход в салон красоты. Также здесь разыграют два сертификата на посадку фамильного дерева в саду молодоженов на ВДНХ. Он появился на главной выставке страны весной 2019 года. В будущем сад превратится в черешневую рощу.

В Грибоедовском загсе пары поздравят ведущие популярного радио-шоу. Также новобрачным вручат подарки - сердца, сделанные из древесины новогодней кремлевской ели. Всероссийское общество охраны природы подарит саженцы ели, чтобы пары смогли вырастить собственное дерево. Во Дворце бракосочетания №5 молодоженам предложат собрать пазл в виде сердца.

"В День всех влюбленных регистрировать брак будут и на новых площадках. Более 100 торжественных церемоний пройдет в особняке на Волхонке, городской усадьбе А.Л. Кнопа, на смотровой площадке башни "Москва-Сити", а также в ресторанах", - отмечается в сообщении.

В этом году из-за большого количества красивых дат февраль стал одним из самых популярных месяцев для свадьбы. Так, 02.02.20 брак зарегистрировали более 160 пар, еще более 1,7 тыс. поженятся в Москве 20.02.20 и 22.02.20.

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