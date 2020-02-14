Московские органы опеки готовы принять детей, попросивших забрать их из семьи из-за побоев

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Органы соцзащиты готовы принять подростков, обратившиеся в поликлинику с просьбой забрать их из семьи из-за систематических побоев. Об этом сообщила ТАСС в пятницу уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.

"Дети находятся в больнице, проходят обследование. Проводится проверка, и после расследования полиции по факту жестокого обращения, органы соцзащиты готовы их принять, если в этом будет нужда. Но сначала нужно провести расследование. Дети пока в семью не возвращены", - сказала Ярославская.

Она уточнила, что дети проживают в районе Щелковского шоссе, территория относится к муниципалитету Щелково. По ее словам, органы опеки, работающие в данном районе, "не подчиняются департаменту соцзащиты", в связи с чем разобраться в ситуации сложнее.

"Семья является многодетной, двое старших детей уже совершеннолетние. На учете в учреждениях соцзащиты не состояла, за социальной помощью не обращалась <..> Сейчас дети находятся в детской больнице. После обследования, если ситуация не разрешится, ребят готовы принять в семейном центре. Их обеспечат всем необходимым", - уточнили журналистам в столичном департаменте труда и соцзащиты населения.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, московские следователи проверят информацию о двух подростках, попросивших забрать их из семьи из-за систематических побоев. Начата доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. В пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что 13 февраля в полицию поступило сообщение из детской поликлиники о том, что к ним обратилась несовершеннолетняя, которая пояснила, что в отношении нее и брата осуществлялись противоправные действия со стороны родителей. Оба несовершеннолетних были доставлены в медучреждение. В ведомстве добавили, что полиция также проводит проверку в связи с инцидентом.

В новость были внесены изменения (11:07 время мск) — добавлена информация по тексту.