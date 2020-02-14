Более 600 вагонов "Москва" планируют поставить в московское метро в 2020 году

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Московский метрополитен может получить в 2020 году более 600 вагонов "Москва", в том числе и поезда новой модификации "2020". Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

"В 2020 году Московский метрополитен планирует получить более 600 вагонов "Москва", в том числе новой модификации "2020", которая станет главной транспортной премьерой года. Тестирование нового поезда планируется начать в марте 2020 года. Основные изменения подсказали сами пассажиры и опыт эксплуатации на линиях метро", - написал Собянин.

Он пояснил, что от своего предшественника поезд "2020" будет отличать более стильный и современный дизайн. Внутри вагонов будут обновлены сиденья, поручни, полы, подсветка, обивка сидений. В отделку интерьеров добавят цвета линии метро, по которой будет ходить поезд: красный - для поездов Сокольнической, оранжевый - для Калужско-Рижской ветки и так далее.

Дверной проем станет шире на 20 см по сравнению с нынешним поездом "Москва" и на 35 см по сравнению с другими типами поездов. Пассажиры смогут выходить и заходить быстрее и комфортнее даже в часы пик.

"По настоятельным просьбам пассажиров число USB-разъемов для зарядки мобильных устройств будет увеличено до 257 штук - в четыре раза больше. В том числе, зарядки появятся и рядом с сидячими местами. А в потолочном пространстве установим консольные LCD-мониторы для улучшения информирования пассажиров", - добавил Собянин.

По его словам, интеллектуальная система "Антисон" будет осуществлять постоянный мониторинг функционального состояния машиниста. Новые аккумуляторные батареи обеспечат автономный ход состава до 3 км. Эта функция будет востребована на случай аварийного обесточивания. Поезд сам доберется до ближайшей станции, и пассажирам не придется идти по путям. К концу года доля нового подвижного состава на линиях метро вырастет с 57% до 64%.