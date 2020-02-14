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Свыше 3 тыс. плакатов проинформируют пассажиров метро о закрытии станции "Смоленская"

Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии будет закрыта до июня 2021 года

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. плакатов разместят в московском метро для того, чтобы проинформировать пассажиров о закрытии станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщается в пятницу на Едином транспортном портале столицы.

"На всех станциях Московского метрополитена уже размещено 550 плакатов с информацией о закрытии станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии. Еще более 2,5 тыс. стикеров будут размещены в вагонах поездов, курсирующих по этой линии. Кроме того, на самой станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии за неделю до закрытия (с 15 февраля) появятся 16 крупноформатных плакатов, которые подскажут пассажирам возможные маршруты объезда и на прилегающих к временно закрытой станции улицах будут установлены 40 информационных щитов и плакатов с указанием альтернативных маршрутов", - говорится в сообщении.

Также с 15 февраля к информированию подключатся машинисты локомотивных бригад других линий, имеющих пересадочные на Арбатско-Покровскую линию станции. Также на эскалаторных наклонах, в вестибюлях всех станций метрополитена и на платформах Московского центрального кольца (МЦК) запущено аудиоинформирование, сообщения транслируются 10 раз в час. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров также будут информировать пассажиров о закрытии и помогать проложить альтернативный маршрут, отмечается на портале.

Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии будет закрыта с 22 февраля 2020 года до июня 2021 года для замены эскалаторных комплексов. Для проезда в район временно закрытого участка пассажиры смогут воспользоваться станицей "Смоленская" Филевской линии, а также станциями "Кропоткинская" и "Парк Культуры" Сокольнической линии, "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Арбатская" Филевской линии, "Киевская" Филевской, Арбатско-Покровской и Кольцевой линий.

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