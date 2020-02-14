Депторг Москвы могут уполномочить составлять проколы о нарушении тишины общепитами

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Департамент торговли и услуг Москвы может получить полномочия по составлению протоколов о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время организациями торговли и общественного питания на первых этажах жилых домов. Об этом журналистам после круглого стола в Мосгордуме в пятницу сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Кодексом Москвы об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов. Помимо этого, ответственность установлена за проведение шумных ремонтных работ в жилых помещениях домов с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

"Сегодня на круглом столе депутаты Мосгордумы обсудили предложение о передаче полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в части превышения допустимого уровня шума предприятиями торговли и общественного питания, расположенными на первых этажах жилых домов, департаменту торговли и услуг города Москвы <...> Ответственность за нарушение тишины и покоя у нас установлена, но администрировать эти правонарушения, к сожалению, некому, - сказал Шапошников. - Дело в том, что с 22 июля 2014 года вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым должностные лица полиции могут составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, только в том случае, если соответствующие полномочия переданы им по соглашению между МВД России и органами исполнительной власти субъекта. В Москве такого соглашения пока нет".

Председатель добавил, что депутатам Мосгордумы поступает большое количество жалоб от жителей домов с магазинами и предприятиями общественного питания. Москвичи жалуются на шум разного характера: это и разговоры на повышенных тонах, и крики подвыпивших посетителей, и громкая музыка, и шумное оборудование, и звуки от погрузочно-разгрузочных работ. При этом Шапошников отметил, что все эти действия сегодня подпадают под действие статьи 6.4 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта". Дела об административных правонарушениях, предусмотренных этой статьей, рассматривает Роспотребнадзор.

"В Мосгордуму с января прошлого года по сегодняшний момент поступило 390 обращений по данной проблеме", - добавил Шапошников.