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Полиция проводит проверку после повреждения трамвая на северо-западе Москвы

По данным МВД, в результате инцидента пострадал один человек

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Столичная полиция устанавливает обстоятельства повреждения трамвая на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Полиция выезжала по адресу: улица Авиационная, дом 24, где в результате наезда на посторонний предмет частично поврежден пол салона трамвая. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным главка, в результате инцидента пострадал один человек. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, трамвай поврежден при наезде на поднятый рельс.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что движение трамваев на Авиационной улице приостановлено из-за поломки одного из вагонов. В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" ТАСС уточнили, что, по предварительным данным, произошло частичное повреждение пола салона трамвая 15-го маршрута из-за постороннего предмета на путях во время движения. Отмечалось, что за медицинской помощью обратились два пассажира, серьезных травм у них нет. Маршруты трамваев № 15, 28, 30, 31 были временно изменены.

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