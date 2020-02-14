Церемония бракосочетания прошла в электропоезде на Московском центральном диаметре

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Церемония бракосочетания прошла в День всех влюбленных в электропоезде "Иволга" на Московском центральном диаметре (МЦД). Как передает корреспондент ТАСС, свадебными клятвами обменялись машинист Алексей Салтыков и помощник машиниста Елена Лысенко.

"Каждый мечтает об оригинальной свадьбе: у нас вместо праздничного кортежа - электропоезд. Для нас это очень символично, поскольку в поезде мы и познакомились. Я только устроилась на работу помощником машиниста и первое время, около трех месяцев, ездила с будущим мужем как с одним из самых опытных машинистов. Это, безусловно, любовь с первого взгляда", - поделилась Лысенко.

По словам Салтыкова, до свадьбы влюбленные встречались два года. "Предложение руки и сердца тоже было нестандартным: вместо кольца на палец Лены надел обычную съедобную сушку. А свадебное путешествие мы вообще заменим на новоселье. Недавно закончили ремонт в квартире и на выходных переезжаем в новое жилье", - отметил он.

Супруги работают в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), которая является оператором перевозок на МЦД. Лысенко - единственная в России женщина с правом управления электропоездом. Церемонию бракосочетания для жениха и невесты провели в электропоезде, следовавшем по маршруту МЦД-1 "Белорусско-Савеловский". Провел церемонию эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец.

Гостями церемонии стали пассажиры электропоезда. Свидетели необычного бракосочетания делали фото и в прямом эфире социальных сетей рассказывали о том, что в вагоне поезда встретили жениха и невесту. Церемония началась на станции Одинцово, а завершилась на Савеловской, где государственный академический оркестр солистов "Русские узоры" Московский областной филармонии встретил молодоженов маршем Мендельсона в стиле блюз. Также супругам устроили свадебную фотосессию.