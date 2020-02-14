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Жители Москвы смогут приобрести на аукционах 2 тыс. машино-мест

Больше всего предложений доступно в районе Крюково

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. В Москве 2 тыс. машино-мест выставили на электронные аукционы, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"На инвестиционном портале города Москвы жители города могут приобрести 2 тыс. машино-мест. Больше всего предложений доступно в районе Крюково, где на продажу выставлены 354 машино-места. В первой тройке также находятся районы Люблино и Котловка - 228 и 225 лотов соответственно. Почти по 200 мест расположены в Теплом Стане и Марьино", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Предложения также доступны в Таганском, Обручевском, Савеловском районах, а также в районах Проспект Вернадского, Гольяново, Черемушки, Хорошево-Мневники, Чертаново Центральное, Восточное Измайлово, Якиманка, Филевский парк и других.

Как отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, чьи слова также приводятся в материале, в прошлом году в среднем на один лот претендовали от двух до 40 участников - в зависимости от формата реализации. Однако такая высокая конкуренция не повод обойти стороной городские аукционы. Сегодня по предложениям действуют разные форматы продажи, варьируется цена.

"В числе выставленных на торги объектов [лоты] с преимущественным правом выкупа для жителей ближайших к паркингу домов, а также лоты, которые можно приобрести посредством публичного предложения, без объявления цены или на аукционе на повышение цены", - добавил Щербаков.

Площадь выставленных на продажу лотов варьируется от 11 до 33 кв. м. Пул объектов, заявочная кампания на которые продлится до конца февраля - начала апреля 2020 года, находится в 25 районах Москвы.

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