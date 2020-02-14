Полиция Москвы предупреждает о мошенниках, требующих деньги с жильцов за капремонт

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Мошенники в Москве ходят по домам, в которых запланирован капитальный ремонт, и требуют деньги за замену труб и сантехники, хотя данные процедуры осуществляются бесплатно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Пользуясь тем, что в последнее время во многих домах Москвы и Зеленограда, в частности, идет капитальный ремонт, мошенники, под видом различных специалистов, посещают квартиры граждан и убеждают их, что в рамках проводимого ремонта необходимо заменить то или иное оборудование. Это может быть сантехника, трубы и даже пластиковые стеклопакеты. При этом злоумышленники требуют за работу значительные денежные средства", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что часто с целью убедить хозяина квартиры заплатить, преступники якобы предоставляют дополнительную скидку, с учетом которой первоначальная сумма может уменьшиться более чем в два раза. "В рамках капитального ремонта жители дома не должны ничего дополнительно оплачивать. Стоимость всех работ заложена в сумму, указанную в едином платежном документе, который квартиросъемщики получают ежемесячно", - отметили в ГУ МВД. Ведомство призывает немедленно сообщать в полицию, если мошенники такого рода появятся в доме.