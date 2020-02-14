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Ректор МГУУ назвал исторически важным шагом инициативу о присвоении вузу имени Лужкова

Кроме того, президент России Владимир Путин рекомендовал рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил бывший мэр столицы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Присвоение имени бывшего мэра столицы Юрия Лужкова Московскому городскому университету управления (МГУУ) правительства Москвы - почетный и исторически важный шаг, считает ректор университета Василий Фивейский.

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова. Он рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лужков, присвоить его имя Московскому городскому университету управления правительства Москвы, а также провести иные мероприятия, направленные на увековечение памяти бывшего градоначальника.

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"Мы поддерживаем инициативу президента и считаем, что имя Лужкова в названии нашего вуза, который готовит госслужащих и обучает современным технологиям управления сотрудников правительства Москвы, будет почетным и исторически важным. Уверен, студенты, слушатели и сотрудники МГУУ, примут активное участие в мероприятиях, посвященных увековечиванию памяти бывшего мэра столицы", - сказал Фивейский в пятницу ТАСС.

Он добавил, что выбор университета правительства Москвы для увековечивания памяти Лужкова не случаен, так как именно он основал в 1994 году Московскую высшую школу управления, преобразованную впоследствии в университет. Кроме того, экс-мэр столицы активно участвовал в жизни университета: читал лекции, общался со студентами и преподавателями, работал с его выпускниками.

Лужков умер 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни. Он был мэром Москвы с 1992 по 2010 год.

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