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ЦОДД призвал водителей пересесть на городской транспорт в Москве из-за загруженности дорог

Основные заторы наблюдаются на Садовом и Третьем транспортном кольцах

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Автомобилистам в Москве рекомендовали перенести поездки на более позднее время или пересесть на общественный городской транспорт из-за загруженности дорог. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Пятничный. Снежный. Твой. В час пик движение в центре и на кольцевых плотное. Будьте внимательны, держите дистанцию. В мелких ДТП (их много - скользко) пользуйтесь европротоколом. Если не спешите, отложите поездки на авто на более позднее время. Или пользуйтесь городским транспортом", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что днем в Москве ожидается от нуля до 2 градусов тепла, в ночь на субботу похолодает до минус 3 градусов. Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", загруженность дорог Москвы в 16.50 составляет семь баллов. Больше всего затруднений наблюдается на Садовом кольце и Третьем транспортном кольце. Пробки также образовались на Кремлевской, Москворецкой, Пречистенской и Космодамианской набережных. Затруднения наблюдаются также на улицах Охотный ряд, Тверская и Большая Садовая.

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