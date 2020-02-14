Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик пятницы оценивается в 8 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 17:50.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время сложно проехать в обоих направлениях Бульварного, Садового и Третьего транспортного колец. Плотный поток наблюдается при движении по Рижской эстакаде. Зафиксированы низкие скорости на Щелковском, Ленинградском, Ярославском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов по направлению в область.

МКАД загружен на севере, севере-востоке, северо-западе, западе и юго-востоке по внешней стороне, а также на северо-западе и юго-востоке по внутренней стороне магистрали.

Ранее Центр организации дорожного движения рекомендовал автомобилистам перенести поездки на более позднее время или пересесть на общественный городской транспорт из-за загруженности дорог.

На сайте Гидрометцентра сообщалось, что днем в Москве ожидается от нуля до 2 градусов тепла, в ночь на субботу похолодает до минус 3 градусов. Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.