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Найденный в здании медвуза им. Сеченова подозрительный пакет не представляет опасности

Ранее сообщалось, что около 500 преподавателей и студентов эвакуированы из здания

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Подозрительный черный пакет, обнаруженный в здании Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И. М. Сеченова, опасности не представляет. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. Обнаруженный пакет опасности для окружающих не представляет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД отказались комментировать данную ситуацию.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что около 500 преподавателей и студентов покинули одно из зданий медвуза им. Сеченова из-за подозрительного черного пакета. На месте работали сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

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