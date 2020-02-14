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Романтическую экскурсию для 26 влюбленных пар старшего возраста провели в Москве

Также пожилым парам вручили яркие шары, подарки и цветы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Обзорную экскурсию по романтическим местам столицы провели бесплатно для 26 семейных и влюбленных пар старшего возраста. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба проекта "Московское долголетие".

"Активные семейные пары проекта "Московское долголетие", кто регулярно посещает кружки, секции, клубы по интересам, были награждены романтической поездкой по историческим "местам любви". В честь Дня всех влюбленных 26 пар увидели достопримечательности, связанные с романами и любовными историями известных людей, от императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского до Сергея Есенина и Айседоры Дункан, также проехали по знаковым местам, связанными с Александром Пушкиным и его супругой Натальей Гончаровой. Завершилась романтическая экскурсия в музее Востока", - говорится в сообщении.

В честь праздника на смотровой площадке Воробьевых гор для влюбленных подготовили сюрприз. Старшему поколению вручили яркие шары, подарки, цветы, а уличные музыканты сыграли для них романтические мелодии, отмечает пресс-служба.

"Мы вместе 52 счастливых, удачных года. Мы много узнали в жизни, что можем передать нашим детям, внукам, современной молодежи. Главное, чтобы в семье была радость, любовь, уважение, общие интересы. Не стоит злиться друг на друга, и тогда семейная жизнь будет радостной и интересной", - приводятся в сообщении слова Людмилы Минаевой, которая 14 февраля вместе с мужем отметила 52-ю годовщину свадьбы.

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