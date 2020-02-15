ФСО определит лучших водителей на гонках в Подмосковье

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Водители Гаража особого назначения (ГОН), обслуживающие первых лиц государства, в субботу посоревнуются в скоростном маневрировании. Гонки пройдут на подмосковном полигоне Федеральной службы охраны (ФСО), для финальных заездов приготовлены два седана Aurus.

Как рассказали ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО, "в этом году в соревнованиях примут участие 16 лучших водителей, которые прошли предварительный отбор". Так, вначале все желающие принимают участие в отборочных турах, в том числе по стрельбе. Лучших участников допускают до итоговых заездов.

Пары соревнующихся, как и автомобили, на которых предстоит выступать, определяются жребием. Четвертьфинальные и полуфинальные заезды проводятся на автомобилях Mercedes, Volkswagen и Toyota, финальные - на седанах Aurus. Эти отечественные автомобили будут участвовать в ежегодных гонках ФСО второй раз.

Автодром ФСО, где пройдут заезды, был открыт 4 октября 2008 года в Московской области вблизи города Старая Купавна.

История главного гаража России началась в 1906 году, когда было решено купить автомобили для императорской семьи. В отличие от большинства других структур царского времени, гараж сохранили после революции, машины и специалисты стали работать на новые власти. Современный Гараж особого назначения продолжает их дело, сохраняя самые высокие требования как к квалификации кадров, так и к обслуживанию техники. ГОН входит в структуру ФСО.

С середины 1990-х годов для поездок главы государства использовались автомобили Mercedes. С 2018 года президент России Владимир Путин стал регулярно использовать новый отечественный лимузин Aurus. Аналогичной машиной пользовался бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а теперь - новый председатель правительства Михаил Мишустин.