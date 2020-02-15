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Капремонт в московском Центре паллиативной помощи завершат в третьем квартале 2020 года

После проведения работ в первом корпусе обустроят стационар на 100 коек

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт первого корпуса Московского многопрофильного центра паллиативной помощи на северо-востоке столицы завершат в третьем квартале 2020 года. Больше половины работ уже сделана, сообщила в субботу пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы.

"В первом корпусе Московского многопрофильного центра паллиативной помощи на северо-востоке столицы завершили больше половины работ. В ходе ремонта были проведены работы по усилению фундамента", - говорится в сообщении.

Были заполнены пустоты и трещины в кирпичных стенах первого этажа и цокольной части, а также проведен монтаж новых перекрытий с заменой металлических балок.

В здании укрепили оконные и дверные проемы, а шесть кирпичных и 19 монолитных колонн заменили на металлические. Полностью отремонтировали кровлю, установили 226 оконных блоков, в том числе 16 противопожарных. Параллельно внутри прокладывают воздуховоды, устанавливают лотки под электросети, монтируют системы водоснабжения и канализации.

"После проведения капитального ремонта в первом корпусе будет устроен стационар на 100 коек, предназначенный для оказания паллиативной медицинской помощи. Палаты будут расположены на первом, втором и третьем этажах, в них пациенты будут чувствовать себя как дома. Также на первом этаже расположатся кафе, буфетная и кабинеты, а на втором - столовая для персонала", - отмечается в сообщении.

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