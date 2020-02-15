В трех округах Москвы с 15 февраля изменилась работа наземного транспорта

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Работа наземного транспорта с 15 февраля изменилась в трех округах Москвы - ЦАО, САО и ЮЗАО. Автобусный маршрут №753 получил новый номер, а в районе станции метро "Речной вокзал" изменилась схема расположения остановок, сообщается в субботу на портале мэра и правительства Москвы.

"В работе наземного транспорта с 15 февраля появилось несколько изменений. Автобусный маршрут №753 получил новый номер С53. Кроме того, автобусы ходят по обновленному маршруту "Захарьино" - "Бартеневская улица". Первые пассажиры от остановки "Захарьино" могут теперь уехать в 05:30, последние - в 19:30. От остановки "Бартеневская улица" первый автобус будет отправляться в 06:58, последний - в 21:08", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что изменилась с 15 февраля и схема расположения остановок автобусов №188, 200, 284, 739, 745, 857, 958 в районе станции метро "Речной вокзал". А с 09:00 до 16:00 трамваи №35, 45, 46 будут разворачиваться через территорию Октябрьского депо, минуя остановку "Новоконная площадь". Временные изменения вводят в связи с работами по обрезке крон деревьев на Чесменской улице.