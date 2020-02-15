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Реконструкцию МКАД и Волоколамского шоссе могут завершить раньше срока

По словам заммэра столицы Андрея Бочкарева, работы могут завершить до 2021 года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе в Москве может быть завершена до 2021 года. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Ранее сообщалось что на пересечении МКАДа с Волоколамским шоссе взамен устаревшей "клеверной" развязки появится несколько новых съездов. Все работы на участке планировалось завершить в 2021 году.

"Сейчас мы завершаем строительство и ведем проектирование оставшейся части развязок на МКАД. Активные работы ведем на пересечении Волоколамского шоссе с МКАД, клеверные съезды превратили в комбинацию направленных съездов, путепроводов, эстакад, тоннелей. По планам - сдача в 2021 году, но мы думаем, что успеем раньше", - сказал он.

По его словам, в настоящее время разрабатывается проектное решение реконструкции еще четырех развязок: на пересечении МКАД с улицами Верхние поля и Липецкой, а также Алтуфьевским и Осташковским шоссе.

В рамках реконструкции планируется построить боковой проезд Волоколамского шоссе из области в центр - на нем будет организовано по две-три полосы движения. На пересечении шоссе и МКАД будет организовано по пять полос в каждую сторону, а также три полосы по боковому проезду. Под путепроводом в сторону центра основной ход шоссе будет реконструирован до трех полос движения в каждую сторону. Также проект планировки предполагает возведение боковых проездов с внутренней и внешней стороны МКАД, строительство разворотной эстакады с внутренней на внешнюю сторону МКАД. Помимо этого, будут построены и реконструированы право- и левоповоротные съезды транспортной развязки как на эстакаде, так и на уровне земли.

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