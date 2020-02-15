МЧС не выявило повышения уровня радиации около завода полиметаллов в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Специалисты не выявили повышение уровня радиации около Московского завода полиметаллов после нового сообщения о ее скачке. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

В соцсетях появилось сообщение о том, что датчик радиации в Москворечье - Сабурово показывал уровень радиации, превышающий нормальный в 120 раз. "Аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды, в составе Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве продолжает два раза в сутки мониторинг уровня радиации. Радиометрические исследования проводятся по адресу: Каширское шоссе, дом 49. Превышений уровня естественного фона радиации по результатам замеров не зафиксировано", - сказали в главке.

Сообщения о повышении уровня радиации в районе Московского завода полиметаллов появились 12 февраля. Тогда столичный главк МЧС также опровергал их.