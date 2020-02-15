{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 6 тыс. человек признались в любви во время онлайн-марафона "Москва признаний"

Трансляция проходила на фасаде здания "Цифрового делового пространства"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Онлайн-марафон "Москва признаний" стал мировым рекордсменом по длительности и количеству цифровых признаний в любви. В День всех влюбленных поздравления отправили более 6,2 тыс. человек, 247 из них сделали предложение руки и сердца, сообщается в субботу на портале правительства Москвы.

"В День всех влюбленных на фасаде здания "Цифрового делового пространства" (ЦДП) транслировали поздравления. Онлайн-марафон "Москва признаний" стал мировым рекордсменом по длительности и количеству цифровых признаний в любви - поздравления отправили более 6,2 тыс. человек, 247 из них сделали предложение руки и сердца.

Признания разместили на одном из самых больших светодиодных уличных экранов - на фасаде здания ЦДП, размером 5,36 м на 6,72 м. Также москвичи оставляли анонимные и подписанные короткие послания на сайте марафона.

"Цифровое деловое пространство традиционно выступает точкой притяжения сообщества предпринимателей и адептов культуры инноваций. В 2020 году площадка планирует укрепить звание лидера деловой жизни города - здесь пройдет цикл мероприятий, посвященных инновациям в маркетинге, ритейлу, социальной экономике, экологии, образованию и другим направлениям бизнеса", - приводятся на портале слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
МЧС не выявило повышения уровня радиации около завода полиметаллов в Москве
Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что датчик радиации в Москворечье - Сабурово показывал превышение уровня радиации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС