Более 6 тыс. человек признались в любви во время онлайн-марафона "Москва признаний"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Онлайн-марафон "Москва признаний" стал мировым рекордсменом по длительности и количеству цифровых признаний в любви. В День всех влюбленных поздравления отправили более 6,2 тыс. человек, 247 из них сделали предложение руки и сердца, сообщается в субботу на портале правительства Москвы.

"В День всех влюбленных на фасаде здания "Цифрового делового пространства" (ЦДП) транслировали поздравления. Онлайн-марафон "Москва признаний" стал мировым рекордсменом по длительности и количеству цифровых признаний в любви - поздравления отправили более 6,2 тыс. человек, 247 из них сделали предложение руки и сердца.

Признания разместили на одном из самых больших светодиодных уличных экранов - на фасаде здания ЦДП, размером 5,36 м на 6,72 м. Также москвичи оставляли анонимные и подписанные короткие послания на сайте марафона.

"Цифровое деловое пространство традиционно выступает точкой притяжения сообщества предпринимателей и адептов культуры инноваций. В 2020 году площадка планирует укрепить звание лидера деловой жизни города - здесь пройдет цикл мероприятий, посвященных инновациям в маркетинге, ритейлу, социальной экономике, экологии, образованию и другим направлениям бизнеса", - приводятся на портале слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.