В Москве движение по двум Проектируемым проездам станет односторонним 17 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Проектируемые проезды № 6444 и № 6445 в Южном административном округе Москвы станут односторонними 17 февраля. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В понедельник, 17 февраля Проектируемые проезды №№6444 и 6445 (это #ЮАО) станут односторонними. Водителям - чуть больше перепробег (около 300 м), но экономия нервных клеток: улицы узкие, машины стоят с двух сторон, проехать удается не всем", - говорится в сообщении.

Также ЦОДД отмечает, что все парковки останутся на месте.