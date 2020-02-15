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Блогеры протестировали меню и качество питания в школьных столовых Москвы

Председатель комиссии по контролю за качеством и организацией питания в образовательных организация Наталья Анпеткова отметила, что рацион в школах сбалансирован

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Несколько блогеров посетили московские школы, они тестировали меню и качество питания в школьных столовых. Об этом сообщила в субботу ТАСС Председатель комиссии по контролю за качеством и организацией питания в образовательных организация Наталья Анпеткова.

"Дни открытых дверей для родителей в школах проводятся регулярно, также посетить их могут СМИ и блогеры. В этот раз несколько блогеров посетили московские школы по приглашению городского экспертно-консультативного совета родительской общественности. Они тестировали меню и качество питания в школьных столовых", - сказала Анпеткова.

Она добавила, что в каждой московской школе качеству питания уделяется большое внимание, рацион сбалансирован и содержит необходимое количество белков, жиров и углеводов для полноценного развития молодого организма. Кроме того, в каждой образовательной организации используют одни и те же продукты, поэтому рацион питания в московских школах не отличается.

"При этом меню в школах все-таки разное. Оно формируется в зависимости от сезонности и калорийности суточного рациона, а также возраста учеников. Родители всегда могут внести свои предложения по формированию нового меню на заседании Управляющего совета школы. Все пожелания рассматриваются, и благодаря обратной связи школьное питание становится лучше. Добавим, посетить школьную столовую могут любые другие блогеры или родители, для этого им нужно обратиться к директору школы, и они смогут посетить столовую и попробовать блюда из школьного меню", - заключила Анпеткова.

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