{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение на зеленой линии метро Москвы вошло в график после сбоя из-за пассажира на путях

Не было движения от станции "Автозаводская" до станции "Орехово"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена восстановлены после сбоя. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) введено в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что не было движения от станции "Автозаводская" до станции "Орехово". В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, пассажир погиб.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Против мужчины, избившего полицейского в здании отдела МВД в Москве, возбудили дело
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил полицейского в лицо
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС