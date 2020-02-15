Движение на зеленой линии метро Москвы вошло в график после сбоя из-за пассажира на путях

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена восстановлены после сбоя. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) введено в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что не было движения от станции "Автозаводская" до станции "Орехово". В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, пассажир погиб.