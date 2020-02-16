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В Гидрометцентре сообщили, что москвичей ждет аномально теплая погода

В течение всей рабочей недели климатическая норма будет превышена на 10 градусов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мощный циклон принесет аномально теплую погоду в Москву с понедельника. Климатическая норма будет превышена на 10 градусов в течение всей рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Москва окажется на южной периферии циклона, и это значит, что будет очень мощный перенос теплых масс. Они обусловят очень высокую температуру: уже днем в понедельник в Москве будет 3-5 градусов [тепла], а по области - до 6 градусов тепла. Плюс 6 в середине февраля - это, конечно, очень много", - отметил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, циклон принесет в столицу усиление ветра. Он начнет усиливаться в воскресенье вечером, а в понедельник его порывы уже будут достигать 20 м/с.

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в Москве ожидается 3-5 градусов тепла, во вторник - плюс 4-6 градусов, в среду и четверг - 1-6 градусов тепла, в пятницу - от нуля до плюс 5 градусов.

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