В Москве в понедельник ожидаются облачная погода, небольшие осадки и до плюс 4 градусов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками и плюсовая температура ожидают москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, синоптики прогнозируют небольшие осадки. В ночь на вторник плюсовая температура сохранится, возможен небольшой дождь.

Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 20 м/с.

Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от нуля до 5 градусов тепла, столбики термометра сохранят эти показатели и в ночь на вторник.

В связи с ветреной погодой синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе до 12:00 вторника.