Выставка об истории ордена Святого Георгия откроется на ВДНХ в Москве к 23 февраля

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мультимедийная выставка "Георгиевская слава России", посвященная 250-летию ордена Святого Георгия Победоносца, откроется в музее "Россия - моя история" на ВДНХ в Москве 22 февраля в преддверии Дня защитника Отечества, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"История ордена, славные примеры почетного ношения и заслуг, за которые давалась эта желаемая награда, история развития системы военных наград в России и яркие события военной истории предстанут в нескольких залах экспозиции первого этажа", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на более чем 30 мультимедийных носителях будет представлена подборка архивных и музейных материалов с биографиями известных личностей-носителей георгиевских наград и основные случаи награждения кавалеров. Экспозиция станет частью выставки "Россия - Моя история. XX век" и будет работать бесплатно для всех посетителей. Выставка продлится до 1 марта.

Военный орден Святого Георгия был учрежден по указу императрицы Екатерины II 26 ноября (7 декабря) 1769 года. Он стал первым в российской наградной системе, присуждаемым не только представителям высшего сословия, но и всем военным, проявившим особое мужество на службе.