Реставраторы восстановили 7 исторических надгробий в некрополе Донского монастыря в Москве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Столичные реставраторы восстановили семь исторических надгробий, находящихся на территории некрополя Донского монастыря. Мемориалы относятся к XIX и XX векам, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Московские реставраторы восстановили семь исторических каменных надгробий, которые находятся на территории некрополя Донского монастыря. Их поставили представителям московской интеллигенции, купечества и дворянства, которые жили в XIX и XX веках. Облик памятников соответствует традициям своего времени. К примеру, имеются надгробия, датированные концом XIX века, в виде часовенок или каплиц с разнообразным декором. Мемориалы, установленные в начале и середине XX века, более лаконичные и скромные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все памятники были покрыты специальными водоотталкивающими и антисептическими средствами, защищающими от негативного воздействия окружающей среды. На большинстве мемориалов сохранилась информация о тех людях, в честь которых эти комплексы были установлены.

"Надгробия покрылись различными видами загрязнений, образовались трещины и сколы, осадки размыли фундаменты постаментов. Специалисты расчистили поверхности, укрепили каменные мемориалы и их основания, устранили трещины, сколы и другие дефекты с помощью инъектирования и мастиковки. Это особые методы в арсенале реставраторов, когда восстановительные работы проводят с ювелирной точностью, нанося особые составы лишь в местах, требующих ремонта", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Некрополь Донского монастыря является крупнейшим сохранившимся в Москве дворянским некрополем XVII-XIX веков. На его территории находятся захоронения дворянских династий, в том числе рода Рюриковичей.