Пассажиров в московском метро будут досматривать чаще

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Более 15 млн пассажиров досмотрели сотрудники службы безопасности в московском метро с начала года, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов, число досмотров в будущем будет увеличено.

"С начала года в метро досмотрели более 15 млн пассажиров - на 23% больше пассажиров, чем за аналогичный период 2019 года, а также более 7 млн единиц багажа. В результате досмотров выявили и предотвратили попытки провоза более 33 тыс. опасных предметов, проносить которые на территорию метрополитена запрещено. В среднем за один день дополнительный досмотр проходят около 500 тыс. человек и свыше 250 тыс. единиц багажа. Число досмотров будет увеличиваться и дальше", - сказал Ликсутов.

По его словам, в 2019 году досмотр прошли более 170 млн пассажиров. За последние четыре года благодаря вводу обязательных досмотров, оснащению досмотровых зон и системной работе количество уголовных правонарушений в метро снизилось в два раза, а административных - в 2,2 раза.

"В той или иной форме досмотр на входе в метро проходят абсолютно все пассажиры. Иногда сотрудники метро могут пригласить пассажира пройти дополнительный досмотр. Каждый пассажир имеет право отказаться от этой процедуры, однако тогда, в соответствии с российским законодательством, он не сможет совершить поездку. Попытка пройти в метро без досмотра - административное правонарушение", - отметил заммэра.

Он призвал с пониманием относиться к просьбе пройти дополнительный досмотр: проверка багажа не занимает много времени, но при этом помогает всесторонне защитить пассажиров метрополитена.