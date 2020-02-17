{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Концерты, спектакли и лекции подготовили в библиотеках Москвы ко Дню защитника Отечества

Всего запланировано более 200 мероприятий

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Специальная программа ко Дню защитника Отечества подготовлена в библиотеках и культурных центрах Москвы, спектакли, лекции о военной истории и концерты пройдут с 19 по 28 февраля. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"Специальную программу ко Дню защитника Отечества подготовили в библиотеках и культурных центрах Департамента культуры Москвы. С 19 по 28 февраля гостей ждут концерты, спектакли и лекции о военной истории, мастер-классы для детей и многое другое. Всего запланировано более 200 мероприятий", - говорится в сообщении.

Так, 19 февраля в библиотеке №161 пройдет празднично-игровая программа для всей семьи "Я служу России", где гости узнают о боевых подвигах выдающихся полководцев, армейских званиях и о разных видах вооружения. Прозвучат стихи о войне Сергея Михалкова и Константина Симонова, в фойе откроется тематическая книжная выставка. А 20 февраля в библиотеке-читальне имени И. Тургенева состоится концерт "Песни военных лет", где выступят лауреаты международных конкурсов Ирина Журавлева (лирическое сопрано) и Андрей Михайлов (тенор).

В библиотеке №126 посетители 22 февраля смогут поиграть в военно-стратегические настольные игры. В центре культуры "Сцена" в этот же день состоится премьера спектакля "Ленинградское детство" по автобиографической повести Эллы Фоняковой "Хлеб той зимы". Дом культуры "Стимул" 23 февраля покажет музыкальный спектакль "Балтийское гордое море", который рассказывает о событиях, происходивших в Кронштадте в 1942 году.

"А 26 февраля в 16:00 мск в библиотеке №150 (улица Борисовские Пруды, дом 10, корпус 5) покажут спектакль "Встреча" Московского драматического театра художественной публицистики. Это трогательная история любви русского солдата и эстонской девушки. Перед спектаклем для любителей поэзии пройдет литературно-музыкальный час. Бард Алексей Марченко исполнит военные лирические песни Булата Окуджавы и песни собственного сочинения. Кроме того, все желающие смогут принять участие в бесплатном мастер-классе по созданию открытки в технике скрапбукинг. Участие в мероприятиях бесплатное", - отмечается в сообщении.

Кроме того, с 20 по 24 февраля на большом экране покажут фильмы о войне. Посмотреть 11 кинокартин можно будет в девяти кинотеатрах сети "Москино". А 23 февраля военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, курсанты военных учебных заведений и кадеты смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе. Для этого необходимо будет предъявить на кассе соответствующее удостоверение.

Реклама на ТАСС
Сумма выплат по программе страхования жилья в Москве за 2019 год выросла до 202 млн рублей
Это на 20,5 млн рублей выше уровня 2018 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС