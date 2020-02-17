Концерты, спектакли и лекции подготовили в библиотеках Москвы ко Дню защитника Отечества

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Специальная программа ко Дню защитника Отечества подготовлена в библиотеках и культурных центрах Москвы, спектакли, лекции о военной истории и концерты пройдут с 19 по 28 февраля. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"Специальную программу ко Дню защитника Отечества подготовили в библиотеках и культурных центрах Департамента культуры Москвы. С 19 по 28 февраля гостей ждут концерты, спектакли и лекции о военной истории, мастер-классы для детей и многое другое. Всего запланировано более 200 мероприятий", - говорится в сообщении.

Так, 19 февраля в библиотеке №161 пройдет празднично-игровая программа для всей семьи "Я служу России", где гости узнают о боевых подвигах выдающихся полководцев, армейских званиях и о разных видах вооружения. Прозвучат стихи о войне Сергея Михалкова и Константина Симонова, в фойе откроется тематическая книжная выставка. А 20 февраля в библиотеке-читальне имени И. Тургенева состоится концерт "Песни военных лет", где выступят лауреаты международных конкурсов Ирина Журавлева (лирическое сопрано) и Андрей Михайлов (тенор).

В библиотеке №126 посетители 22 февраля смогут поиграть в военно-стратегические настольные игры. В центре культуры "Сцена" в этот же день состоится премьера спектакля "Ленинградское детство" по автобиографической повести Эллы Фоняковой "Хлеб той зимы". Дом культуры "Стимул" 23 февраля покажет музыкальный спектакль "Балтийское гордое море", который рассказывает о событиях, происходивших в Кронштадте в 1942 году.

"А 26 февраля в 16:00 мск в библиотеке №150 (улица Борисовские Пруды, дом 10, корпус 5) покажут спектакль "Встреча" Московского драматического театра художественной публицистики. Это трогательная история любви русского солдата и эстонской девушки. Перед спектаклем для любителей поэзии пройдет литературно-музыкальный час. Бард Алексей Марченко исполнит военные лирические песни Булата Окуджавы и песни собственного сочинения. Кроме того, все желающие смогут принять участие в бесплатном мастер-классе по созданию открытки в технике скрапбукинг. Участие в мероприятиях бесплатное", - отмечается в сообщении.

Кроме того, с 20 по 24 февраля на большом экране покажут фильмы о войне. Посмотреть 11 кинокартин можно будет в девяти кинотеатрах сети "Москино". А 23 февраля военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, курсанты военных учебных заведений и кадеты смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе. Для этого необходимо будет предъявить на кассе соответствующее удостоверение.