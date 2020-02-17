Международный день родного языка впервые отпразднуют на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мастер-класс по каллиграфии и экскурсия, посвященная кириллице, пройдут 21 февраля в центре "Слово" на ВДНХ в Москве по случаю Международного дня родного языка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе выставочного центра.

"21 февраля во всем мире отмечают Международный день родного языка. В честь праздника проходят различные мероприятия, нацеленные подчеркнуть самобытность всех языков и защитить лингвистическое разнообразие. В Центре славянской письменности на ВДНХ состоятся мастер-класс и экскурсия, на которых речь пойдет о значимости кириллицы в языках народов мира", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на мастер-классе по каллиграфии "Письменность народов мира" участникам расскажут, как выглядели и создавались некоторые символы кириллицы, латиницы, арабицы и китайской письменности, какие инструменты использовались для каллиграфии в разных странах, как правильно держать кисть при написании китайских иероглифов. Кроме того, посетителей научат обращаться с широким пером, которым создавали тексты как на латинице, так и на кириллице, придумать свой вариант написания одной из букв славянской скорописи.

А на экскурсии "Кириллица в языках народов мира" гости узнают, с какими языками связан русский язык, сколько народов использовали кириллицу как основную письменность, кто переходил на нее с другой системы письма, а для кого кириллица стала первым алфавитом, положившим конец бесписьменной культуре. Также посетителям расскажут о советских экспериментах в лингвистике.

Международный день родного языка (International Mother Language Day), провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. На ВДНХ праздник отмечается впервые.