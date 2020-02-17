В Москве водителей призвали не парковаться под деревьями из-за сильного ветра

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Автомобилистам в Москве рекомендовали не парковаться у рекламных щитов и под деревьями из-за ветра с порывами до 19 м/с. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В Москве по-весеннему тепло, но ветрено. Синоптики предупреждают о порывах до 19 м/с до 18 часов. Если будете парковаться, не вставайте около рекламных щитов и деревьев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за сильного ветра могут быть повреждены дорожные знаки и светофоры. В таком случае необходимо сообщить по номеру 3210.

Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что днем в столице температура воздуха составит от двух до четырех градусов тепла, синоптики прогнозируют небольшие осадки. В ночь на вторник плюсовая температура сохранится, возможен небольшой дождь. Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 20 м/с.