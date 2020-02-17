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Число пользователей каршеринга в Москве растет на 15% ежегодно

В настоящее время на одну машину каршеринга в столице приходится в среднем около семи-восьми поездок в день
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Аудитория пользователей сервиса краткосрочной аренды автомобилей в Москве достигла 1 млн человек и ежегодно прирастает на 15%. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в столичном департаменте транспорта.

"Аудитория сервиса каршеринга в Москве постоянно растет на 12-15% ежегодно. В настоящее время количество пользователей достигло 1 млн человек", - сказали в департаменте.

По данным властей, 69% пользователей имеют собственный автомобиль, но с появлением сервиса в Москве количество поездок на личной машине у водителей сократилось в два-три раза. "Остальная аудитория (31%) не имеют собственного авто, однако для таких людей каршеринг - это сдерживающий фактор, останавливающий их от покупки личного автомобиля", - добавил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время на одну машину каршеринга приходится в среднем около семи-восьми  поездок в день, и "один такой автомобиль потенциально заменяет до восьми личных". Сегодня в московском каршеринге работают восемь компаний, которые имеют в своем автопарке более 31 тыс. автомобилей.

Проект краткосрочной аренды автомобилей был запущен при поддержке правительства Москвы в сентябре 2015 года.

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