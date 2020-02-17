Реконструкция Волоколамского шоссе в Москве завершится в течение года

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают запустить движение по развязке на Волоколамском шоссе на пересечении с МКАД раньше намеченного срока - в течение текущего года. Об этом сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

На пересечении МКАД с Волоколамским шоссе взамен устаревшей "клеверной" развязки появится несколько новых съездов. Все работы на участке планировалось завершить в 2021 году.

"Реконструкция Волоколамской развязки идет полным ходом, и мы рассчитываем, что в течение ближайшего года сможем ликвидировать еще одно "узкое" место на МКАД и завершить многолетнюю реконструкцию Волоколамского шоссе", - сказал он.

В общей сложности в рамках проекта будет построено 7,7 км дорог, включая реконструкцию двух существующих и сооружение трех новых эстакад суммарной протяженностью 1,8 км. Реконструкция транспортной развязки была начата в ноябре 2018 года. Проект предусматривает замену устаревшего сооружения на современную многоуровневую развязку с направленными съездами большей пропускной способности.

Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, реконструкция развязки позволит увеличить пропускную способность северо-западного участка МКАД, Волоколамского, Пятницкого и Путилковского шоссе, Трикотажного проезда. В результате будет улучшена транспортная доступность московских районов Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, а также подмосковного города Красногорска, в которых проживают порядка 1 млн человек.

Быстрее и комфортнее станет путь до Зеленограда по Пятницкому шоссе. А уменьшение заторов на МКАД принесет пользу миллионам пассажиров общественного транспорта и автомобилистов, которые регулярно или от случая к случаю пользуются северо-западным участком этой магистрали.

В настоящее время ведутся работы по строительству искусственных сооружений, дорожного полотна, а также установке шумозащитных экранов на внутренней стороне МКАД на улице Василия Петушкова. Общая строительная готовность объекта составляет 40%.