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Две больницы Москвы проверяют после сообщений о "минировании"

Поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в ГКБ им. Е. О. Мухина и Морозовской детской городской клинической больнице

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Городскую клиническую больницу им. Е. О. Мухина и Морозовскую детскую городскую клиническую больницу в Москве проверяют после анонимных сообщений о "минировании". Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в ГКБ им. Е. О. Мухина, расположенной на Федеративном проспекте, дом 17, и Морозовской детской городской клинической больнице в Добрынинском переулке, дом 1/9, корпус 1а. Для проверки информации и обследования территории на место выехали специалисты экстренных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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