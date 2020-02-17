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Фестиваль "Московская Масленица" пройдет в столице на 29 площадках

Мероприятия фестиваля пройдут с 21 февраля по 1 марта

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль "Московская Масленица" будет проходить на 29 столичных площадках с 21 февраля по 1 марта. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Традиционные локации "Московских сезонов" в центре и округах Москвы будут работать для гостей все 10 дней фестиваля. А на заключительные три дня, с 28 февраля по 1 марта, к ним присоединятся и московские парки.

"Москвичи и туристы смогут попробовать десятки видов блинов, приготовленных по традиционным и современным рецептам. В культурной программе - выступления творческих коллективов и знакомство со старинными ремеслами. Например, на фестивале будут работать ямская станция XIX века, кузнечная и столярная мастерские", - приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, на площадках пройдут кулинарные мастер-классы и фуд-шоу: гости узнают, чем угощали при дворе Ярослава Мудрого, какие пирожные предпочитал писатель Лев Толстой, каким был первый московский фастфуд.

В этом году в рамках фестиваля на Святоозерской улице взрослые и дети узнают историю кузнечного дела на Руси. А на Городецкой можно будет освоить секреты литья и чеканки, разноцветной горячей эмали и других популярных средневековых ювелирных техник. "Площадка на Профсоюзной улице будет посвящена плотницкому делу. Гостей ждут мастер-классы по плетению корзин и коробов, "разбору" бревен на доски, сверлению, шлифовке", - уточнили в пресс-службе.

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