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Более 10 тыс. фейерверков запустят в Москве в День защитника Отечества

Залпы произведут из 16 точек

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более 70 салютных установок отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа (ЗВО) запустят в небо над Москвой фейерверки 23 февраля. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ЗВО.

"В 21:00 из 72 салютных установок, размещенных на 16 точках, будет выпущено в небо столицы свыше 10 тыс. фейерверочных изделий из более 70 видов, среди которых "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Звуковое сопровождение салюта будет обеспеченно 30 залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, которые будут размещены на Поклонной горе", - говорится в сообщении.

День защитника Отечества отметят в России в воскресенье, 23 февраля. Этот праздник появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 года назывался День Советской Армии и Военно-морского флота.

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Россия
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