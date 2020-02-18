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В Москве во вторник ожидаются облачная погода, дождь и до 6 градусов тепла

В городе объявили желтый уровень опасности

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 1 градуса.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 18 февраля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться пределах 2-7 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.

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