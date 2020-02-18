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Библиотеки и культурные центры Москвы проведут более 180 мероприятий на Масленицу

Для жителей и гостей столицы подготовили квесты, народные игры и концерты

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Свыше 180 мероприятий, в числе которых выступления фольклорных и казачьих ансамблей, народные игры и рассказы об обычаях и традициях, пройдут в библиотеках и культурных центрах Москвы во время празднования Масленицы с 25 февраля по 1 марта. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Библиотеки и культурные центры столичного департамента культуры приглашают горожан весело отпраздновать Масленицу. Более 180 бесплатных мероприятий, посвященных проводам зимы, пройдут с 25 февраля по 1 марта. Специальную праздничную программу для горожан подготовили 82 читальни и 36 культурных центров", - говорится в сообщении.

В частности, 29 февраля в культурном центре "Ивановский" состоится квест для детей "Побег из зимы", в ходе которого участникам предстоит выполнить задания, связанные с масленичными традициями. А в мемориальном музее и научной библиотеке "Дом Гоголя" на Никитском бульваре пройдет "Литературно-музыкальная Масленица". Посетителям расскажут о том, какие писатели упоминали этот праздник в своих произведениях. Кроме того, можно будет послушать классическую музыку в исполнении студентов Музыкального училища имени Гнесиных.

1 марта на улице возле культурного центра "Лидер" выступят фольклорные и казачьи ансамбли, пройдут традиционные народные игры, такие как кидание валенка, хождение на ходулях, ладушки и другие. Кроме того, гостям на празднике предложат горячие блины с чаем. На ряд мероприятий нужна предварительная регистрация.

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