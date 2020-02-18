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Московский центр "Профессионал" начал сопровождать трудоустройство своих выпускников

Сотрудники центра помогают составить резюме, подобрать вакансии и подготовиться к собеседованию

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский учебный центр дополнительного профобразования "Профессионал" начал сопровождать трудоустройство своих выпускников, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"В учебном центре "Профессионал" появилась служба сопровождения трудоустройства выпускников. Ее сотрудники помогают составить резюме и подобрать вакансии. Карьерный консультант флагманского центра занятости населения "Моя работа" подскажет, как построить тактику телефонного общения с работодателем, и поможет подготовиться к собеседованию", - говорится в сообщении.

Как отметила начальник отдела содействия трудоустройству учебного центра "Профессионал" Надежда Ледащева, слова которой приводятся в сообщении, специалисты центра готовы дать обучающимся набор индивидуальных рекомендаций, настроить их на успешное трудоустройство, "чтобы поиск работы не был стрессом".

"Профессионал" - многопрофильный учебный центр дополнительного профессионального образования для граждан старше 18 лет. В нем проводят повышение квалификации безработных граждан, соискателей предпенсионного возраста, а также неработающих женщин, которые воспитывают детей до семи лет. С 1997 года центр работает в структуре государственной службы занятости населения города Москвы.

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