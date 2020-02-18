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Функция передачи показаний электросчетчиков появилась в приложении "Моя Москва"

Отправить данные для оплаты счетов за электроэнергию можно с 15-го по 26-е число каждого месяца

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Функция по передаче показаний счетчиков электроэнергии появилась в мобильном приложении портала mos.ru "Моя Москва", сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"У жителей столицы теперь есть еще один инструмент для передачи показаний счетчиков электроэнергии. Благодаря приложению "Моя Москва" это можно сделать быстро и удобно с помощью смартфона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что передача показаний осуществляется в формате чат-бота. Для получения новой услуги нужно зайти в раздел "Мой дом", выбрать услугу "Счетчики электроэнергии" и выбрать адрес квартиры. После чего кликнуть на кнопку "Ввести показания" и передать данные приборов учета. Отправлять данные для оплаты счетов за электроэнергию можно с 15-го по 26-е число каждого месяца.

Отмечается, что в разделе "Мой дом" можно также проверить счета за коммунальные услуги и передать показания приборов учета воды.

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