Четыре моста возведут в Мневниковской пойме в Москве к 2022 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Два пешеходных и два автомобильных моста планируют возвести в Мневниковской пойме в Москве к 2022 году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента строительства.

"Здесь появится новая улично-дорожная сеть в увязке с южным участком Северо-западной хорды. Комплексное ее развитие улучшит транспортную и пешеходную доступность как Мневниковской поймы, так и прилегающих районов Филевский парк и Крылатское. До конца 2021 года предполагается возвести два пешеходных и два автомобильных моста, которые соединят территорию полуострова с районом Фили", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о планах строительства по программе реновации в течение 2-3 лет в московском районе Хорошево-Мневники квартала с общим объемом жилья порядка 200 тыс. кв. м. Также сообщалось, что на территории Мневниковской поймы проектируют парк на 67 га, спорткомплекс, транспортно-пересадочный узел, объекты культуры и образования. Развитие района позволит создать 29 тыс. новых рабочих мест.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.