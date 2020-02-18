Впервые на "Московской Масленице" можно будет узнать о зарубежных традициях проводов зимы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Центральные площадки фестиваля "Московская Масленица", который начнется 21 февраля, посвятят зарубежным и русским традициям проводов зимы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе цикла городских и уличных мероприятий "Московские сезоны".

На центральных площадках столицы можно будет повстречать реконструкторов из Европы в национальных костюмах своих стран.

"В этом году у нас много новшеств. Помимо зарубежных традиций, гости фестиваля впервые смогут посетить лекции по истории ремесел: на Профсоюзной - по столярному делу, на Ореховом бульваре - по истории костюма, на Матвеевской - по гончарному делу", - утончили в пресс-службе.

На всех площадках фестиваля стартовали монтажные работы. Так, например, на Манежной площади специалисты начали возводить бревенчатую деревню с колесной мельницей, амбаром, хлебным двором и другими хозяйственными постройками. На ее создание понадобится 312 бревен.

"В этом году почти все городские площадки будут посвящены определенным старинным ремеслам. Например, площадка на Городецкой - ювелирному искусству, на Святоозерской посетители побывают в гостях у кузнецов, на Митинской - на молочной ферме, на бульваре Дмитрия Донского - в московской булочной-кондитерской последней четверти XIX века", - сообщили в пресс-службе.

Оформление фестиваля

Главная задача фестиваля - познакомить москвичей и гостей столицы с традиционной народной масленичной культурой, каждая площадка оформлена и внешне, и содержательно в духе старинных ремесел.

"Мы хотим, с одной стороны, познакомить гостей с образом жизни их прапрапрадедушек и бабушек, а, с другой, развлечь мастер-классами на любой вкус и возраст. Поэтому на фестивале будет кузнечный двор, мастерская средневекового плотника, рыбацкая деревня, ямская станция, мельничный хутор и многое другое. Кроме того, на Манежной площади выдержана стилистика масленичного карнавала, а главные там - окрутники (скоморохи), причем из нескольких стран", - рассказали ТАСС в агентстве "Ратоборцы".

По словам организаторов, на создание всех декораций к празднику ушло несколько месяцев непрерывной работы. Фактически только над строительством колесной мельницы, такого же колесного молота и бревенчатого ремесленного городка мастера работали два месяца.

Ранее сообщалось, что в этом году в рамках фестиваля будет 29 тематических площадок. Они будут расположены как в центре города, так и в округах столицы.

"Мы никогда заранее не прогнозируем посещаемость фестивалей. Однако количество гостей "Московской Масленицы" росло из года в год

В 2017 году на площадках фестиваля побывали порядка 4,55 млн человек, в 2018 году - 4,75 млн, в 2019 году - более 4,9 млн", - пояснили в пресс-службе оргкомитета.

Кроме того, в прошлом году гости "Московской Масленицы" приобрели 400 тыс. порций блинов и оладий, поучаствовали в 1,5 тыс. мастер-классов и посмотрели 350 выступлений творческих коллективов.

В новость внесена правка (11:56 время мск) — уточнена формулировка первого абзаца, ипсравлено количество площадок.