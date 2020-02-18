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ЦОДД: концентрация оксида азота в Москве сократилась вдвое благодаря "грузовому каркасу"

Проект действует в пяти округах столицы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Введение так называемого грузового каркаса позволило снизить в Москве число аварий с грузовиками, а также улучшить качество воздуха. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

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"Уже сейчас благодаря этому проекту мы фиксируем положительную динамику не только с повышением безопасности (до 21% уменьшилось количество аварий с грузовиками), но и с экологией - почти в два раза сократилась концентрация оксида азота, воздух стал чище", - говорится в сообщении.

"Грузовой каркас" - список улиц, по которым разрешено передвигаться автомобилям массой более 2,5 т. Проект действует с 2015 года в трех округах Москвы (север, северо-восток и восток), с 1 февраля он был запущен также в Южном и Юго-Западном округах. В тех районах, где "грузовой каркас" уже действует, количество грузовых автомобилей в жилых зонах сократилось в среднем на 22%. Отмечается, что в ближайшее время проект будет внедрен во всех округах внутри МКАД.

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