Собянин ознакомился со строительством и реконструкцией трех объектов "Лужников"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник ознакомился со строительством и реконструкцией трех крупных объектов на территории Олимпийского комплекса "Лужники" - универсального спортивного зала "Дружба", ледового дворца "Кристалл" и Теннисного клуба.

"Продолжаем активную реконструкцию "Лужников". Здесь одновременно строится несколько крупнейших объектов. После ввода центра художественной гимнастики и центра водных видов спорта - хоккейный центр "Кристалл", зал "Дружба", по сути, заново собирается - его конструкции были аварийными, один из крупнейших центров тенниса, - сказал Собянин, добавив, что в 2020 году также начнется строительство международных центров бокса и самбо. - Надеюсь, что основные строительные работы в 2020-2021 годах будут закончены".

Здание зала "Дружба" площадью почти 17 тыс. кв. м построено в 1979 году к летней Олимпиаде 1980 года. В 2018 году началась его реконструкция. "Дружба" станет многофункциональным залом для проведения спортивных мероприятий и концертов, его вместимость составит до 3,1 тыс. человек. Планируется обустроить центральный зал площадью порядка 2 тыс. кв. м, три многофункциональных зала, тренажерный зал, медико-восстановительные помещения, конференц-зал, пресс-центр, кафе, методические, административные и иные помещения.

Ледовый дворец "Кристалл", состоящий из двух ледовых арен и фитнес-клуба, начали строить в 2017 году, его площадь составит 24,5 тыс. кв. м. Особенностью дворца станет 14-метровое панорамное витражное остекление, благодаря которому откроется вид на зеленые аллеи "Лужников" и набережную Москвы-реки. Теннисный клуб площадью 36 тыс. кв. м будет включать 26 теннисных кортов, их оборудуют видео-аналитической системой PlaySight с интерактивными тренерскими инструментами и возможностью видеоанализа игры. Окончание строительства клуба намечено на 2021 год.