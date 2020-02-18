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Работы по благоустройству территории около шоссе Энтузиастов проведут в 2020 году

Власти города отмечают, что особое внимание будет уделено зонам, прилегающим к остановкам общественного транспорта

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Комплекс городского хозяйства благоустроит территории около шоссе Энтузиастов за 2020 год. При создании концепции благоустройства был проведен комплексный анализ территории, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В текущем году специалистами комплекса городского хозяйства запланированы масштабные работы по комплексному благоустройству магистрали от Андроньевской площади до МКАД. Работы пройдут на бульваре Энтузиастов, улице Сергия Радонежского и шоссе Энтузиастов", - приводятся слова заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он добавил, что большое внимание планируется уделить зонам, прилегающим к остановкам общественного транспорта. Здесь будут организованы своего рода городские мини-площади: к остановкам сделают удобные подходы, старое покрытие тротуаров заменят, установят фонари и уличные торшеры, которые обеспечат дополнительное освещение пешеходных зон.

"Преобразятся территории вблизи станций метро "Римская", "Площадь Ильича" и "Шоссе Энтузиастов". Здесь планируется заменить существующее покрытие на гранитное мощение. Причем переход цвета плитки от более темного у выходов из метро к более светлому будет служить для горожан своеобразной навигацией. Новые фонари сделают территорию комфортнее и безопаснее. Благоустроим и переход со станций метро "Римская" и "Площадь Ильича" на станцию МЦД-2 "Москва Товарная", а со станции метро "Шоссе Энтузиастов" на одноименную станцию МЦК", - добавил Бирюков.

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