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Вильфанд: Москву ожидает апрельская погода в течение этой недели

По словам научного руководителя Гидрометцентра России, климатическая норма будет превышена на 10-12 градусов
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА. 18 февраля. /ТАСС/. Погода будет опережать календарь почти на два месяца в Москве в течение недели и соответствовать апрелю. Не исключены новые температурные рекорды, так как климатическая норма будет превышена на 10-12 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Да, конечно [эта неделя вероятно будет щедрой на рекорды]. Сегодня уже один взят. Эти рекорды надоели, конечно, хочется настоящей зимы. Но увы, эта неделя будет очень теплой, рекордно теплой. Вчера, например, температура соответствовала концу первой декады апреля, а сегодня - она будет и вовсе соответствовать началу второй декады апреля. Почти на два месяца погода опережает свое развитие", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такой "апрельский режим" погоды сохранится в Москве до конца недели. Климатическая норма в этот период будет превышена на 10-12 градусов.

По данным Гидрометцентра, во вторник днем в Москве прогнозируется 4-6 градусов тепла, в среду, четверг и пятницу - 3-5 градусов тепла, в субботу - 0-5 градусов тепла, в воскресенье - 1-6 градусов тепла.

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