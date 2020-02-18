В Замоскворечье появится Кузбасская площадь

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президиум правительства Москвы на заседании во вторник принял постановление о присвоении Безымянной площади в районе Замоскворечье наименования "Кузбасская", сообщается в материалах пресс-службы мэрии. Также в столице появился ряд других новых названий улиц.

"Безымянной площади, расположенной в районе Замоскворечье между Пятницким переулком и Большой Татарской улицей, присвоено наименование "Кузбасская площадь". Решение о присвоении наименования принято во исполнение Указа президента Российской Федерации "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Юбилей региона будет отмечаться в 2021 году", - сообщается в материалах.

Также, в память о руководителе внешней разведки СССР в годы Второй мировой войны генерал-лейтенанте Павле Михайловиче Фитине (1907-1971) проектируемому проезду № 5063, расположенному в районе Ясенево и являющемуся продолжением проезда Карамзина, присвоено наименование - "Улица Павла Фитина" (ЮЗАО).

Безымянный сквер, расположенный в районе Фили-Давыдково вдоль Кременчугской улицы (ЗАО), получил наименование "Сквер Дмитрия Михайлика" в память об участнике Великой Отечественной войны, заместителе начальника Гражданской обороны СССР с 1972 по 1986 год. генерал-лейтенанте Дмитрии Ивановиче Михайлике (1920-2019).

Кроме того, в честь физика, академика РАН, лауреата Ленинской премии Камиля Ахметовича Валиева (1931-2010) наименование 1-го Западного проезда, расположенного в районе Матушкино (ЗелАО) между улицей Конструктора Гуськова и проспектом Генерала Алексеева, изменено на наименование - "Улица Академика Валиева".